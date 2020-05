Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Von der Sonne geblendet

Enger (ots)

(mmb) Nach Blendung durch die Sonne verunfallte ein Fahrzeugführer am Freitag (29.05.2020) um 20:00 Uhr. Der 87-jährige Opel-Fahrer aus Enger befuhr die Ringsthofstraße aus Richtung Jöllenbecker Straße kommend in Richtung der Straße Auf dem Sonnenbrink. Hierbei übersah er einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Volvo. Der Unfallfahrer wurde durch den Aufprall verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Sein Fahrzeug musste von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Der Gesamt-Sachschaden wird von der Polizei auf 4000 Euro geschätzt.

