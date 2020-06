Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrunfälle am Pfingstwochenende- Mehrere Verletzte

Kreis Herford (ots)

(sls) Bei sonnigem Wetter kam es am vergangenen Pfingstwochenende zu mehreren Unfällen im Kreis Herford, an denen Radfahrer beteiligt waren. In Bünde verletzten sich ein 10-Jähriger aus Enger und eine 65-Jährige Löhnerin leicht, als sie mit ihren Fahrrädern aufgrund von Spurrillen und Unebenheiten auf den Radwegen an der Lübbecker Straße und Auf dem Esch stürzten. In Hiddenhausen übersah am Montagmorgen ein 47-Jähriger aus Kirchlengern im Bereich einer Baustelle an der Herforder Straße einen Steinblock und kollidierte mit diesem. Er fiel zu Boden und musste ärztlich versorgt werden. Der Fahrer eines Skoda übersah in Spenge beim Einfahren von einer Grundstückseinfahrt an der Langen Straße einen jungen Radfahrer. Der 14-Jährige befand sich mit seinem Fahrrad unterwegs in Richtung Bielefeld. Durch den Zusammenstoß wurde der 14-Jährige leicht verletzt. In der Nacht zu Montag stieß ein 39-jähriger Bünder um 00.40 Uhr gegen eine offenstehende Fahrzeugtür von einem geparkten BMW. Das Fahrzeug stand an der Herforder Straße in Bünde auf dem Geh-/und Radweg, während der Fahrer kurz abwesend war. Der Bünder kam durch Berührung mit seinem Pedelec zu Fall und verletzte sich an Beinen und Händen. Bei allen Unfällen wurden die beteiligten Radfahrer glücklicher Weise nicht schwerwiegender verletzt.

