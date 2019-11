Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mann schlägt Begleiterin und verletzt Helfer

Bundespolizei sucht Zeugen

München (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat vorgestern Abend (18. November) in der S-Bahn von Forchheim nach Fürth mehrere Menschen verletzt. Eine Frau und zwei Männer gingen sie dazwischen, als ein Fahrgast seine Begleiterin schlug. Couragiert wollten sie weitere Übergriffe unterbinden, doch der Schläger griff auch sie an. Zwei der Helfer verletzte der Raufbold dabei so erheblich, dass sie in einer Klinik behandelt werden mussten.

Die Notfallleitstelle der Bahn informierte gegen 19.15 Uhr die Nürnberger Bundepolizei über eine Gewalttat in der S-Bahn von Forchheim zum Fürther Hauptbahnhof. Nach der Ankunft des Zuges in Fürth erfuhren die alarmierten Beamten, dass ein unbekannter Täter zunächst seiner Begleiterin einen Faustschlag ins Gesicht versetzt hatte. Um weitere Übergriffe zu verhindern, stellten sich eine 32-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 29 beziehungsweise 63 Jahren schützend vor die Geschlagene. Daraufhin prügelte der Mann mehrfach auf die drei Helfer ein und verletzte zwei von ihnen erheblich im Gesicht. Am Hauptbahnhof Fürth flohen der Täter und seine zuvor geschlagene Begleiterin. Die couragierte Frau und der ältere Helfer mussten zur weiteren ärztlichen Versorgung in eine Klinik eingeliefert werden.

Bei dem Schläger handelt es sich um einen etwa 35-Jährigen, ca. 170 cm großen Mann mit sehr kurzen Haaren und Schnauzbart. Bekleidet war er mit schwarzer Hose, schwarzer Jacke und schwarzen Schuhen. Weitere Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler von den sichergestellten Videodateien der S-Bahn.

Die Nürnberger Bundespolizei bittet zudem Zeugen, die Hinweise zum Täter und zum Tathergang geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 205551-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thomas Gigl

Telefon: 0911 205551-104

E-Mail: bpoli.nuernberg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de



Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell