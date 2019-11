Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Rentner grundlos niedergeschlagen

Würzburg (ots)

Am Montagmittag (18. November 2019) ging ein 72-jähriger Mann in der Empfangshalle des Hauptbahnhofes nach einem Faustschlag zu Boden. Der Täter schlug grundlos zu. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Am Montag (18. November 2019) hielt sich gegen 14:00 Uhr ein 30-Jähriger Mann in der Empfangshalle des Hauptbahnhofes in Würzburg auf und attackierte ohne ersichtlichen Grund einen 72-Jährigen. Er schlug dabei seinem Opfer mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte stürzte aufgrund des Schlages und prallte mit dem Kopf gegen eine Sitzgruppe. Mehrere Platzwunden und eine Gehirnerschütterung waren die Folgen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, alarmierten die Polizei und Rettungskräfte.

Polizeibeamte der Landes- und Bundespolizei konnten den stark alkoholisierten 30-jährigen Rumänen noch vor Ort in Gewahrsam nehmen. Der verletzte Mann musste in ein Klinikum eingeliefert werden. Der Täter, bei dem eine durchgeführte Atemalkoholmessung einen Wert von rund 2,4 Promille lieferte, konnte am Abend die Dienststelle der Bundespolizei wieder verlassen. Ermittlungen wegen Körperverletzung wurden eingeleitet.

