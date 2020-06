Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Gasflaschen- Täter durchtrennen Sicherungsseil

Herford (ots)

(sls) An der Gaußstraße in Herford kam es in der Nacht zu Samstag (30.5.) zu einem Diebstahl auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes. In der Zeit von Freitagabend um 20.00 Uhr bis zum Samstagmorgen 09.00 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Lagercontainer ein. Durch Übersteigen der Containerwände gelangten die Unbekannten an dort gelagerte Gasflaschen. Sie durchtrennten ein Sicherungsseil und entwendeten mehrere Gasflaschen verschiedener Größen. Um die Gasflaschen vom Tatort mitzunehmen besteht der Verdacht, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport benutzten. Die Polizei Herford hofft auf Hinweise. Wer kann Angaben zum Diebstahl oder verdächtigen Personen im Umfeld machen. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

