Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall beim Vorbeifahren- Verursacher flüchtet

Herford (ots)

(sls) Auf der Engerstraße in Herford kam es am Pfingstsamstag zu einem Unfall im Bereich der Zufahrt zur B 239. Gegen 14.55 Uhr befand sich eine 69-Jährige Fahrzeugführerin aus Herford bei Rotlicht mit ihrem Opel Astra als zweites Fahrzeug vor der Ampelanlage in Richtung Enger. Zum Unfallzeitpunkt befand sich auf der Linksabbiegerspur zur B239 in Richtung Bad Oeynhausen kein Fahrzeug. Als die Ampelanlage auf Grünlicht wechselte, fuhr der vor ihr fahrende Pkw langsam an, um in Richtung Enger zu fahren. Plötzlich beabsichtigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer über die Linksabbiegerspur an den beiden langsam anfahrenden Pkws vorbeizufahren. Hierbei touchierte er jedoch den Opel Astra am linken hinteren Kotflügel und Außenspiegel. Anschließend fuhr der Unfallbeteiligte an beiden Fahrzeugen vorbei und setzte seine Fahrt in Richtung Enger fort, ohne sich um eine entsprechende Schadensregulierung zu kümmern. Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach dem Unfallbeteiligten, der in Richtung Enger weiterfuhr. Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrzeugführer geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880.

