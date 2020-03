Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Wolldiebstahl in großen Stil

Koblenz (ots)

Am Montag, 09.03.2020, 10.10 Uhr, wurde eine 42-Jährige beim Dieb-stahl von Wolle und Stricknadeln im Gesamtwert von knapp über 100 Euro in einem Kaufhaus auf der Löhrstraße in Koblenz erwischt. Sie wurde dabei beobachtet, wie sie die Nadeln aus den Packungen nahm und die Banderolen von den Wollknäueln entfernte. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fielen den Beamten sofort mehrere Tüten mit Wolle und Stricknadeln ins Auge. Auch diese Gegenstände hatte die Tatverdächtige zuvor in dem besagten Kaufhaus gestohlen. Es wurden insgesamt 4 große Müllsäcke voll Wolle und Stricknadeln sichergestellt.

