Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Außenspiegel an vier Fahrzeugen abgetreten

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 08.03.2020, wurden vier Pkw von einem Unbekannten in Koblenz beschädigt. An diesen Fahrzeugen, die vor dem Anwesen Gülser Straße 105 geparkt waren, wurden die rechten Außenspiegel abgetreten. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

