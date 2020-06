Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auseinandersetzung am Bismarckturm- Jogger körperlich angegriffen

Herford (ots)

(sls) Am Mittwochmorgen (4.6.) gegen 09.40 Uhr befand sich ein 40-jähriger Jogger im Bereich des Bismarckturmes und im Waldgebiet zu Laufen. Plötzlich und unerwartet trat im Bereich des Kammweges eine männliche Person aus dem Waldstück heraus und ging unvermittelt auf den Jogger zu. Der Unbekannte verhielt sich sehr aggressiv und griff den Jogger ohne erkennbaren Grund körperlich an. Er schlug dem 40-Jährigen ins Gesicht und trat mehrfach gegen Beine und Hüfte. Anschließend bedrohte er den Geschädigten noch mehrfach verbal und mit einem aus dem Gebüsch geholten Stock. Nach der Auseinandersetzung rannte der Unbekannte in Richtung Forstweg davon. Der Beschuldigte konnte von alarmierten Polizeibeamten im Bereich des Waldzuganges an der Straße Zum Forst aufgegriffen werden. Die Überprüfung der Person ergab, dass es sich um einen 27-Jährigen aus Herford handelt. Aufgrund des aggressiven und stimmungsschwankenden Verhaltens des Beschuldigten besteht der Verdacht, dass dieser zur Tatzeit unter erheblichem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nach richterlicher Entscheidung wurde ihm eine Blutprobe entnommen und zur Verhinderung weiter Ordnungswidrigkeiten und Straftaten vorläufig in Gewahrsam genommen. Der Geschädigte musste aufgrund der Gesichtsverletzungen ärztlich versorgt werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.

