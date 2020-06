Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Verletzten- Radfahrerin stürzt vor Grundstückseinfahrt

Kirchlengern (ots)

(sls) Am Dienstagmorgen (2.6.) kam es zu einem Unfall auf der Fiemer Straße in Kirchlengern. Gegen 09.45 Uhr beabsichtigte eine 36-Jährige aus Kirchlengern von ihrem Grundstück nach rechts auf die Fiemer Straße einzubiegen. Aufgrund einer Sichtbehinderung durch eine Hecke tastete sie sich mit ihrem Citröen langsam an die Sichtlinie, um auf Einblick auf den querenden Geh-/Radweg und fließenden Verkehr zu bekommen. Hierbei sah sie eine 73-Jährige Radfahrerin auf dem Radweg in Richtung Lübbecker Straße kommen. Sie bremste ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab, um einen Zusammenstoß mit der Löhnerin zu vermeiden. Die 73-Jährige sah das Fahrzeug aus der Grundstückseinfahrt kommen und bremste ihr Fahrrad ebenfalls stark ab. Durch das Abbremsen konnte zwar ein Zusammenstoß mit dem Citröen vermieden werden, sie verlor jedoch die Kontrolle über ihr Rad und stürzte zu Boden. Die Löhnerin wurde durch Sturz leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dieses konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

