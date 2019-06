POL-KN: Lkrs. Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Stetten - Am Samstag, 22.06.19, gg. 09:30 Uhr, kam es in Stetten, Egelseeweg zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Die Bevorrechtige befuhr den Egelseeweg in Richtung Hagnau, als ein weiteres Fahrzeug mit Schweizer Zulassung aus einer Seitenstraße in den Egelseeweg einbog. Hierbei kam es zur Kollision, in dessen Verlauf sich die Dame im bevorrechtigen Fahrzeug leicht, in Form von Nackenschmerzen, verletzte. Sie wurde vorsorglich ins Klinikum verbracht.

Das Schweizer Fahrzeug wurde beträchtlich beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 30.000 Euro beziffert. Auch der Pkw der Dame wurde nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen. Hier wird der Schaden mit ca. 15.000 Euro betitelt.

Salem - Zu einem Unfall mit einem verletzten Radfahrer kam es am Samstag, 22.06.19, kurz vor 12 Uhr in Salem-Mittelstenweiler, auf der K7748. Der Radfahrer befuhr die Bergstraße, K7748, kommend von Oberstenweiler in Rtg. Mittelstenweiler. An der Kreuzung Bergstraße/ Spießhalden biegt er nach rechts in Rtg. Spießhalden ab. Vermutlich auf Grund der zu hohen Geschwindigkeit und der damit verbunden Fliehkräfte kam der Radlenker zu weit nach links und kollidierte mit einem dort wartenden, Vorfahrtgewährenden Traktor. Der Radfahrer prallte gegen den linken vorderen Reifen des Traktors und verletzte sich vmtl. mit einer Fraktur am Bein, weshalb er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Am Traktor entstand kein Sachschaden. Am Fahrrad entstand Schaden in Höhe von ca. 100,-- Euro

