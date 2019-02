Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht !

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vermutlich waren an dem Einbruch in den Supermarkt in der Johannisstraße, der sich in der Nacht zum Donnerstag ereignet hat, vier Täter beteiligt. Diese brachen brachial die Eingangstüre zum Geschäft auf und durchsuchten den Verkaufsraum sowie das im OG gelegene Büro. Bisherigen Feststellungen zufolge wurde der Tresor aufgeflext und die Tageseinnahmen im Wert von mehreren Tausend Euro sowie drei Kassenbehälter, in denen sich ebenfalls mehrere hundert Euro befanden, gestohlen.

Als Einbruchszeit kommt 01.20 bis 2.45 Uhr in Frage. Der Einbruch selbst wurde am Morgen bemerkt und sofort die Polizei in Kenntnis gesetzt.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, mitzuteilen.

