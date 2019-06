Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Lkrs. Ravensburg

Konstanz (ots)

Ravensburg

Diebstahl und Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen

Im Laufe der Freitagnacht, zw. 01:30 Uhr und 09:30 Uhr wurden in Schlier-Unterankenreute, im Bereich Fliederweg, Linzgauweg und Weidenweg an einer Vielzahl von Pkws die Markenembleme gewaltsam entfernt und entwendet. Weiterhin wurde an mehreren Fahrzeugen der Lack beschädigt. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Ravensburg, unter der Telefonnummer 0751 803-0, zu melden.

Weingarten

Erschleichen von Leistungen und Sachbeschädigung

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes führten nach Mitternacht, im Bereich Weingarten, Bushaltestelle Linse, im Bus Regionalverkehr-Alb-Bodensee (RAB), Fahrscheinkontrollen durch. Ein 32-jähriger Mann konnte keinen gültigen Fahrschein vorweisen und zeigte sich während der Kontrolle sofort in aggressiver Art und Weise. Beim Verlassen des Busses trat er gegen eine Türe und beschädigte diese.

Einige Zeit später konnte der Fahrgast erneut in einem RAB-Bus am Charlottenplatz in Weingarten angetroffen werden. Wie sich bei der Kontrolle der Polizei herausstelle, war die Person am späten Nachmittag schon im Zusammenhang mit einem Ladendiebstahl aufgefallen. Um weitere Ordnungsstörungen unter Alkoholeinfluss zu verhindern, wurde er im Gewahrsam zur Ausnüchterung untergebracht

