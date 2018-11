POL-W: W Medizinischer Notfall-Frau bei Unfall in Wuppertal verstorben

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Freitag (09.11.2018), gegen 16.30 Uhr, verstarb eine Frau bei einem Verkehrsunfall am Fischertal in Wuppertal. Die 65-Jährige verlor die Kontrolle über ihren Smart und prallte gegen einen geparkten Renault und einen ebenfalls geparkten Opel. Hintergrund ist vermutlich ein gesundheitliches Problem, an dessen Folgen sie verstarb. Während der Unfallaufnahme musste die Straße Fischertal bis circa 18.00 Uhr gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. (sw)

