POL-W: W - Mann nach Streit durch Messerstich leicht verletzt

Wuppertal (ots) - Am 10.11.2018, gegen 16:00 Uhr, kam es an der Einmündung Gathe / Ludwigstraße zu Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Personen. Ein bis dato unbekannter Täter fügte dabei einem 30-jährigen Geschädigten mit einem Messer am linken Oberarm eine ca. 2 cm lange Stichverletzung zu. Der Täter flüchtete in Richtung Markomannenstraße. Der Geschädigte wurde zur weiteren Versorgung einem Krankenhaus zugeführt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- Pflaster auf der Nase - männlich / 25 Jahre / 170 cm / normale Statur / arabisches Aussehen - 3 Tage Bart

Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizei unter 0202 /2840 zu melden.

