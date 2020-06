Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Täter gehen Bäckerei und Discounter an

Bünde (ots)

(sls) In der Nacht zu Mittwoch (3.6.) drangen unbekannte Täter in einen Discounter und eine Bäckerei an der Lübbecker Straße in Bünde ein. Im Tatzeitraum von Dienstagabend gegen 21.15 Uhr bis zum Morgen um 05.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt über das Dach des gemeinsamen Gebäudes. Durch das Verschieben von Deckenplatten im Objekt gelangten die Täter in die Bäckerei. Dort durchsuchten sie die Büroräume. Ohne Diebesgut betraten die Täter augenscheinlich noch die Räumlichkeiten des Discounters. Auch hier verließen die Täter den Bereich ohne Diebesgut. Anschließend flüchteten die Täter, augenscheinlich durch ein Fenster, aus dem Gebäudekomplex in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen des Einbruches und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auch verdächtigen Personen im Umfeld des Tatortes geben können, sich zu melden (05221-8880).

