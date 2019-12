Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Fahrgast schwer verletzt

Ulm (ots)

Am Montag, gegen 16.40 Uhr, befuhr ein Linienbus die Memminger Straße in Richtung Hohenmemmingen. Ein 17-Jähriger betätigte die Haltetaste, als er bemerkte, dass der Bus nicht an der Haltestelle Memminger Wanne anhielt. Der Busfahrer bremste daraufhin den Bus so stark ab, dass der 17-Jährige dabei schwer verletzt wurde. Er musste in einer Klinik behandelt werden. Die Unfallaufnahmegruppe der Verkehrsdirektion Heidenheim (07321/97520) führt die Unfallermittlungen und sucht Zeugen oder weitere Geschädigte zu dem Unfall.

