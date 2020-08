Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Stader Autohaus ein - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Ein bisher unbekannter Einbrecher in der vergangenen Nacht gegen 03:45 h in Stade in der Altländer Straße auf das Gelände eines dortigen BMW-Autohauses gelangt und hat mit einer Abflussgitterabdeckung die Scheibe des Haupteinganges eingeworfen.

Durch das Loch konnte der Unbekannte anschließend in das Innere der Verkaufsräume einsteigen und die Büros nach brauchbarem Diebesgut durchsuchen.

Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Gesamtschaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell