Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto zerkratzt

Busenberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags wurde an einem in der Neugärtenstraße abgestellten weißen BMW der Lack sowohl auf der kompletten Fahrerseite als auch am Heck und auf der Motorhaube zerkratzt. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Dahn in Verbindung zu setzen. |pidn

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Dahn



Telefon: 06391-916-201

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell