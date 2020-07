PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 13.07.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mann im Park angegriffen, Oberursel, Adenauerallee, Samstag, 11.07.2020, 18.30 Uhr

(mhe)Am Samstagabend wurde ein Mann in Oberursel im Park in der Adenauerallee von einer etwa zehnköpfigen Gruppe angegriffen und verletzt. Der Polizeiwache in Oberursel wurde gegen 18.30 Uhr eine größere Auseinandersetzung in dem Park gemeldet. Daher fuhren die Beamten mit mehreren Funkwagen vor Ort, konnten aber zunächst keine Feststellungen machen. Kurz nach Mitternacht meldete sich ein 20-jähriger Mann auf der Wache und gab an, dass er von einer Gruppe männlicher Personen angegriffen worden sei. Er sagte gegenüber der Polizei aus, dass er sich mit seiner Freundin im Park aufgehalten habe, als die Männer die Begleiterin des Opfers belästigten. Er forderte die Männer auf, dies zu unterlassen, woraufhin die Täter den Mann unvermittelt angegriffen haben sollen. Hierbei verletzten sie den Geschädigten durch Faustschläge und Tritte gegen den Kopf und Oberkörper. Der 20-Jährige begab sich nach dem Angriff selbstständig ins Krankenhaus. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen Zeugen, der etwa 20 Jahre alt und 1,65 m groß ist und helle blaue Augen sowie kurze braune Haare hat. Zudem beschrieb der Geschädigte die Angreifer als 20 bis 35 Jahre alt. Sie sollen südländisch ausgesehen haben. Der Haupttäter sei etwa 1,85 Meter groß gewesen, habe einen dunklen Vollbart getragen und soll ein ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben. Er trug eine blaue Jeans und ein graues Oberteil. Sachdienliche Hinweise erbittet sich die Polizei in Oberursel unter der Rufnummer 06171-62400.

2. Tankstellenangestellte angegriffen, Bad Homburg, Louisenstraße, Sonntag, 12.07.2020, 17.20 Uhr - 17.50 Uhr

(mhe)Am Sonntagabend wurde in Bad Homburg in der Louisenstraße eine Tankstellenangestellte von einem Mann angegriffen, der zuvor an der dortigen Tankstelle einen Ladendiebstahl begangen hatte. Zwei männliche Personen hatten gegen 17.20 Uhr die Tankstelle betreten. Einer der Beiden kaufte sich etwas zu trinken, dann verließen sie das Gelände. Nach etwa einer halben Stunde kehrte der Käufer zurück, stellte das leere Gefäß wieder ins Regal und nahm, ohne zu bezahlen, ein neues Getränk mit. Die aufmerksame Angestellte sprach daraufhin den Mann an. Dieser schlug der 35-jährigen Frau nun unvermittelt ins Gesicht und flüchtete anschließend mit einem kleinen, schwarzen Fahrrad in Richtung Fußgängerzone. Die Angestellte beschreibt den Täter als etwa 20 - 25-jährigen, schlanken, etwa 1,70 Meter großen Mann, südländischen Erscheinungsbildes mit dunklen kurzen Haaren. Er trug zur Tatzeit eine weißes T-Shirt mit dunklem Aufdruck und eine blaue Jeans. Sollten Sie Hinweise zur Tat geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172-12-00.

3. Diebstähle aus Mehrfamilienhaus, Oberursel, Füllerstraße, Donnerstag, 09.07.2020, 22.00 Uhr - Freitag, 10.07.2020, 15.45 Uhr

(mhe)Bereits letzte Woche, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, brachen unbekannte Täter mehrere Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus in der Oberurseler Füllerstraße auf. Die Unbekannten verschafften sich verbotenerweise Zutritt zum Keller des Mehrfamilienhauses und knackten dort mehrere Bügelschlösser an den Kellertüren. Es wurde mindestens ein rotes E-Mountainbike der Marke Bulls, Modell Evo1E im Wert von rund 3.000 Euro entwendet. Im Rahmen von Folgeermittlungen, muss geklärt werden, ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden. Der Sachschaden liegt bei mehreren Hundert Euro. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Nummer 06172-12-00 entgegen.

4. Feuer an Werbeschild, Oberursel, Stierstadter Straße, Sonntag, 12.07.2020, gegen 22.30 Uhr

(mhe)Am Sonntagabend zündelten Unbekannte in Oberursel in der Stierstadter Straße und setzten hierbei ein Werbeschild sowie ein Stück Rasenfläche in Brand. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr konnte das Feuer durch einen Passanten gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172-1200.

5. Polizisten beleidigt, Neu-Anspach, Siemensstraße, Freitag, 10.07.2020, gegen 22.30 Uhr

(mhe)Am Freitagabend beleidigte ein Mann während einer Kontrolle in Neu-Anspach in der Siemensstraße die eingesetzten Polizeibeamten. Der 20-Jährige beschimpfte bei einer Identitätsfeststellung die kontrollierenden Beamten mit ehrverletzenden Schimpfwörtern. Gegen den Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

6.Abfall illegal entsorgt, Kronberg, Am Waldschwimmbad, Feststellung: Sonntag, 12.07.2020, 14.10 Uhr

(mhe)Ein Mitglied der freiwilligen Feuerwehr teilte der Polizei Königstein am Sonntag mit, dass in Kronberg in der Straße "Am Waldschwimmbad" auf einem Parkplatz illegal Müll entsorgt wurde. Der unbekannte Täter legte auf dem Schotterparkplatz diverse Flüssigkeiten, wie Motoröl und Farblacke, sowie Bauschutt und sonstigen Abfall ab. Da es sich hier auch um Sondermüll handelte, sicherte die Feuerwehr die Gefahrenstelle ab, während der Bauhof den Abfall beseitigte. Hinweise geben Sie bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Nummer 06172-12-00.

7. Schwerverletzte Frau nach Vorfahrtsverstoß, Wehrheim, Landesstraße 3041 zwischen Köppern und Obernhain, Sonntag, 12.07.2020, gegen 14.35 Uhr

(mhe)Am Sonntagnachmittag kam es auf der Landesstraße zwischen Köppern und Obernhain zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Der 29-jährige Fahrer eines grauen Audis bog gegen 14.35 h von der Einfahrt des dortigen Freizeitparks nach links auf die L 3041 ein und übersah hierbei die Vorfahrt einer 40-jährigen Fiat-Fahrerin, die auf der Landesstraße zwischen Köppern und Oberhain unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Die 40-Jährige wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Landesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

8. Pkw prallt gegen Leitplanke Schmitten, Landesstraße 3004 zwischen Hegewiese und Arnoldshain Sonntag, 12.07.2020, gegen 18.00 Uhr

(mhe)Am Sonntagabend prallte in der Gemarkung Schmitten auf der Landesstraße 3004 ein Pkw gegen eine Leitplanke. Der 22-jährige Fahrer geriet zwischen Hegewiese und Arnoldshain in einer Kurve ins Schleudern und prallte mit seinem Toyota gegen die Schutzplanke. Der durch den Unfall leicht verletzte Fahrer wurde, nach einer Erstversorgung vor Ort, in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug des Fahrers sowie an der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell