PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus Zeitraum Freitag, 10.07.2020, 16:00 Uhr bis Sonntag, 12.07.2020, 09:00 Uhr

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg Verkehrsunfälle keine Presserelevanten Verkehrsunfälle

Straftaten Diebstahl aus Gewerberaum Tatort: 61352 Bad Homburg, Siemensstraße Tatzeit: Freitag, 10.07.2020, 18:00 Uhr bis Samstag 11.07.2020, 11:35 Uhr Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln zweier Eingangstüren Zugang zu einer Kfz-Werkstatt in der Siemensstraße in Bad Homburg. Im Objekt wurden daraufhin sämtliche Räume betreten und durchsucht. Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Homburg unter der Nummer 06172/120-0.

Diebstahl von Bargeld Tatort: 61348 Bad Homburg, Louisenstraße Tatzeit: Samstag, 11.07.2020, 11:07 Uhr Eine 69-Jährige Bad Homburgerin wurde in dem Parkhaus der Louisenarkaden durch den ihr unbekannten Täter hinsichtlich eines Wechsels von Kleingeld angesprochen. Während die Geschädigte in ihrem Geldbeutel nach Kleingeld suchte, verwickelte der Täter die Seniorin in ein Gespräch. Durch die Ablenkung gelang es dem Täter unbemerkt eine größere Summe Bargeld aus der Geldbörse zu entwenden. Täterbeschreibung:

- männlich - 30-40 Jahre alt - ca. 190 cm groß - dunkelblonde kurze Haare - bekleidet mit einem weißen kurzarm Polohemd und einer langen Hose

Personen, die Hinweise zu dem bisher unbekannten Täter machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Bad Homburg unter der Nummer 06172/120-0.

Einbruchsdiebstahl Tatort: 61352 Bad Homburg, Adelhartstraße / Zum Wingert Tatzeit: Freitag, 10.07.2020, 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr In den Abendstunden kam es zu mehreren versuchten Wohnungseinbruchsdiebstählen in den Stadtteilen Ober-Erlenbach und Ober-Eschbach. Der oder die unbekannten Täter versuchten sich durch Aufhebeln der Eingangstüren Zutritt zu den entsprechenden Wohnhäusern zu verschaffen. Die Türen hielten in diesen Fällen jedoch stand, weshalb von einer weiteren Tatbegehung abgesehen wurde. In der Adelhartstraße wurde ein Täter durch die Bewohner des Einfamilienhauses bei der weiteren Tatbegehung gestört. Nachdem der Hausbewohner bei seiner Heimkehr die Eingangstür öffnete, flüchtete der Täter ohne Diebesgut durch ein Fenster in Richtung Ober-Eschbacher Straße. Der Täter konnte, wie folgt beschrieben werden:

- männlich - dunkelhäutig - 180-185 cm groß - kurze Haare - bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover, dunkler Jeans, grauen Turnschuhen mit hellblauen Schnürsenkeln

Mögliche Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 06172/120-0 bei der zuständigen Polizeistation in Bad Homburg zu melden.

Polizeistation Oberursel Verkehrsunfälle: Verkehrsunfall mit Personenschaden Unfallort: 61440 Oberursel, Seedammweg Unfallzeit: Freitag, 10.07.2020, 15:00 Uhr Gegen 15:00 Uhr kam es am 10.07.2020 in Oberursel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. Der Fahrradfahrer befuhr den Seedammweg, kam nach rechts ab und beschädigte einen geparkten grauen Volvo am Außenspiegel. Dabei verletzte sich der Fahrradfahrer, sodass ein Rettungswagen hinzugezogen werden musste. Bei Eintreffen der Polizei fiel auf, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol steht. Eine Blutentnahme wurde im Anschluss durchgeführt, die Ermittlungen dauern an. Zeugen melden sich bitte auf der hiesigen Polizeistation unter 06171 / 6240 - 0.

Straftaten: Besonders Schwerer Fall des Diebstahls von Leichtkraftrad Tatort: 61449 Steinbach, Praunheimer Weg Tatzeit: Nachtzeit Donnerstag, 09.07.2020 auf Freitag, 10.07.2020 In der Nacht vom 09.07.2020 auf den 10.07.2020 kam es im Praunheimer Weg in Steinbach zu einem Diebstahl eines roten Piaggo-Leichtkraftrades. Die unbekannten Täter hebelten das Helmfach auf, schlossen das Moped kurz und fuhren davon. Im Anschluss stellten sie das Leichtkraftrad am Steinbacher Friedhof ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500,00EUR. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Bad Homburg unter 06172 / 120 - 0.

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in zwei Fällen Tatort: 61440 Oberursel, Dillstraße / Usastraße Tatzeit: Nachtzeit Donnerstag, 09.07.2020 auf Freitag, 10.07.2020 Bisher unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag die Hauseingangstüren zweier Mehrfamilienhäuser in der Dillstraße und in der Usastraße in Oberursel aufzuhebeln. In beiden Fällen scheiterten die Täter und hinterließen Hebelspuren an den Hauseingangstüren. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Bad Homburg unter 06172 / 120 - 0.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls in Mehrfamilienhaus in drei Fällen Tatort: 61440 Oberursel, Füllerstraße Tatzeit: Donnerstag, 09.07.2020, 22:00 Uhr bis Freitag, 10.07.2020, 15:45 Uhr In dem Zeitraum verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Keller des Mehrfamilienhauses und schraubten die Halterungen der Bügelschlösser der privaten Kellerverschläge ab. Insgesamt konnten drei derart manipulierte Schlösser festgestellt werden. Aus einem Kellerverschlag wurde ein rotes E-Mountainbike entwendet. Bisher ist unbekannt, ob die Täter etwas aus den anderen Kellerverschlägen entwendet haben. Höhe Diebesgut: 3000EUR, Höhe Gesamtschaden: 300EUR Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter 06171 - 62400.

Gefährliche Körperverletzung Tatort: 61440 Oberursel, Adenauerallee Tatzeit: Samstag, 11.07.2020, 18:30 Uhr In dem Parkstück kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer bislang unbekannten Personengruppe von circa 10 jungen Männern und einem jungen Frankfurter Pärchen, in Folge dessen der 19-jährige Frankfurter von mehreren Mitgliedern der Gruppe geschlagen, zu Boden gerissen und anschließend gegen Oberkörper und Kopf getreten wurde. Auslöser war anscheinend das Verhalten der Männergruppe, die der 18-jährigen Frankfurterin mit Pfiffen versucht hatte, schöne Augen zu machen. Der Geschädigte erlitt Prellungen im Gesicht, eine Kieferfraktur sowie diverse Schürfwunden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter 06171 - 62400.

Polizeistation Königstein Verkehrsunfälle: Verkehrsunfallflucht Unfallort: 61476 Kronberg im Taunus, Katharinenstraße 12 Unfallzeit: zw. Mittwoch 01.07.2020, 13.00 Uhr und Freitag, 10.07.2020, 18.00 Uhr Die Geschädigte parkte ihren Pkw (Smart, schwarz/grau) am Fahrbahnrand der Katharinenstraße. Bei Wiederbenutzung stellte die Geschädigte fest, dass der linke Kotflügel beschädigt wurde Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Schadenshöhe: 1000,- Euro Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174-9266-0 entgegen. Straftaten: Besonders schwerer Fall des Diebstahls Tatort: 61462 Königstein im Taunus, Im Rothschildpark Tatzeit: Freitag, 10.07.2020, zw. 00.30 und 13.20 Uhr Zur genannten Tatzeit fuhren unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Kfz. an den rückwärtigen Bereich der "Villa Rothschild". Dort wurden 6 Rattanmöbel-Garnituren (Bänke, 2 Sessel und 2 Tische) entwendet. Weiterhin wurde das Schloss eines Gartenhauses aufgebrochen und aus diesem wurden die passenden Sitzpolster entwendet. Schadenshöhe Stehlgut: 8400,- Euro

Polizeistation Usingen:

Verkehrsunfälle Verkehrsunfall mit Sachschaden Unfallort: 61267 Neu-Anspach Unfallzeit: Samstag, 11.07.2020, 12:05 Uhr Am 11.07.2020 um 12:05 Uhr kam es an der Kreuzung Hauptstraße / Reuterweg in Neu-Anspach zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Die dort stehende Ampel blinkte gelb, so dass die Verkehrsregelung anhand der dort stehenden Verkehrszeichen stattfand. Im Kreuzungsbereich übersah eine 63-jährige Frau aus Lauterbach mit ihrem Kia Niro die Vorfahrt eines 48-jährigen Hyundai Fahrers aus Selters. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen hoher Sachschaden welcher due die eingesetzte Streife zusammen auf rund 20.000,-EUR geschätzt wurde. Da die beiden Pkws zudem nicht mehr fahrbereit waren, mussten beide Autos abgeschleppt werden. Glücklicherweise blieben beide Fahrer*innen unverletzt.

Straftaten Sachbeschädigung an Bäumen Tatort: 61389 Schmitten / OT Dorfweil, Buchenbuschweg Tatzeit: unbekannt

Im Buchenbuschweg in Schmitten-Dorfweil wurden drei dort stehende Eichen durch noch unbekannte Personen(n) beschädigt, indem in die Stämme der Bäume gebohrt wurde und in die Bohrlöcher vermutlich eine Säure gekippt wurde. Der entstandene Schaden an den drei Eichen wird auf rund 15.000,-EUR geschätzt.

Zeugen für diese Sachbeschädigung werden gebeten, sich bei der Polizei (Polizeistation Usingen, Tel.: 06081 - 92080) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06172) 120-0

E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell