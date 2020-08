Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei sucht blauen PKW nach Verkehrsunfall in Fredenbeck

Stade (ots)

Am Mittwoch, 26.08.2020, 12:40 Uhr, kam es in Fredenbeck auf dem Parkplatz zwischen dem Aldi-Markt und der Fahrschule an der Dinghorner Straße zu einem Verkehrsunfall, dessen Verursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Ein blauer PKW fuhr rückwärts aus einer Parkbucht und stieß gegen einen aus Richtung Kurze Straße kommenden schwarzen Audi.

Der bisher unbekasnnte Fahrer des blauen PKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden an dem Audi zu kümmern.

Die Audi-Fahrerin konnte noch erkennen, dass der flüchtende PKW über die Kurze Straße auf die Dinghorner Straße einbog und in Richtung Kutenholz davon fuhr.

Der Schaden an dem Audi wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Da sich zur Unfallzeit Kunden der umliegenden Geschäfte auf dem Parkplatz befanden, dürfte der Zusammenstoß von Zeugen beobachtet worden sein.

Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04147-933510 zu melden.

