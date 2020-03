Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen - Automatenaufbruch

Am frühen Montagmorgen (09.03.2020) gegen 02:20 Uhr, wurde in einer Tankstelle in Endingen ein Geldspielautomat aufgebrochen und das darin befindliche Münzgeld entwendet. Der bislang unbekannte Täter konnte im Anschluss daran flüchten (in Richtung Hans-Oetiker-Straße). Er war schlank, ca. 190 groß und trug eine rote Jacke mit weißen Ärmeln, und eine schwarze Schildmütze. Hinweise nimmt die Polizei Emmendingen unter Tel.: 07641 582 0 entgegen.

