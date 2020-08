Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Senior wird Opfer eines Taschendiebes

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 12:00 Uhr, war ein 88jähriger Pirmasenser gerade im Begriff in der Bismarckstraße, oberhalb der TVP-Halle, in sein Auto einzusteigen, als er von einem Mann angesprochen wurde. Obwohl der ältere Herr sofort darum bat, dass der Mann Abstand halten und weggehen solle, bedrängte ihn der Mann förmlich. Dabei gelang es dem Täter, unbemerkt den schwarzen Ledergeldbeutel des älteren Herrn aus dessen Hosentasche zu entwenden. Darin befanden sich unter anderem 100 Euro in bar und eine Scheckkarte. Der Diebstahl wurde erst später bemerkt. Täterbeschreibung: 25 bis 27 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, schwarze, kurze Haare ohne Bart, osteuropäische Erscheinung mit entsprechendem Dialekt, sportlich, schlank, lebhaft, trug dunkle, sportliche Kleidung und helle Turnschuhe. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

