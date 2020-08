Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Niedersimten (ots)

Über das Ordnungsamt wurde der Polizei gestern, gegen 15:45 Uhr, ein VW Golf gemeldet, der schon längere Zeit ohne Kennzeichen in Niedersimten in der Finsterbachstraße abgestellt war. Nun seien polnische Kennzeichen, DLU-XXXXX, montiert. Ermittlungen ergaben, dass der Pkw zuvor eine deutsche Zulassung hatte, aber wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz abgemeldet worden war. Die nun montierten polnischen Kennzeichen waren dort zuletzt im Jahr 2017 ausgegeben. Es gelang der Polizei, einen 20jährigen Verantwortlichen aus Pirmasens zu ermitteln, der allerdings behauptet, das Fahrzeug an einen "Kumpel" abgegeben zu haben, dessen Namen er nicht nennen will. Die montierten Kennzeichen wurden sichergestellt und die Ermittlungen laufen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de gerne entgegen. pips

