Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Mannheim-Waldhof (ots)

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag in der Zeit zwischen 13 - 22 Uhr in der Straße Kleiner Anfang ereignet hat. Ein dort geparkter VW Golf wurde nach ersten Ermittlungen durch ein anderes Fahrzeug an der vorderen Stoßstange stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Hinweise auf den oder Verursacher liegen bislang nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 zu melden.

