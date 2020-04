Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Pkw fährt auf Linienbus auf und flüchtet - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Ein Linienbus der RNV bog am Dienstag gegen 12:30 Uhr von der Bismarckstraße auf den Bismarckplatz ein und wurde dabei von einem roten Kleinwagen mit Heidelberger Kennzeichen im hinteren rechten Bereich gestreift. Nach dem Zusammenstoß setzte der Pkw seine Fahrt unbeirrt in Richtung der Rohrbacher Straße fort. Am Linienbus entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Verkehrspolizei Heidelberg sucht daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, bzw. zu dem geflüchteten roten Kleinwagen geben können und bitten diese, sich unter der Rufnummer 0621/174-4111 zu melden.

Polizeipräsidium Mannheim

