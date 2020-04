Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: In Paketshop eingebrochen und Zigaretten geklaut - Zeugen gesucht!

Mannheim-Lindenhof (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Montag 19 Uhr bis Dienstag 7 Uhr in einen Paketshop am Gontardplatz eingebrochen. Aus dem Verkaufsraum des Geschäfts entwendeten sie den gesamten Bestand an Zigaretten. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Rufnummer 0621/83397-0 zu melden.

