Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ex-Freund schlägt seine ehemalige Freundin und raubt später ihr Handy

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 17:30 Uhr, meldete eine 35jährige Frau eine Körperverletzung zu ihrem Nachteil. Ihr 30jähriger Ex-Freund habe sie gerade in ihrer Wohnung in der Winzler Straße mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Ihr Hund habe schlimmeres verhindert. Beim Eintreffen der Polizei konnte der im Nachbarhaus wohnende Ex-Freund nicht mehr angetroffen werden. 3 Stunden später wurde er in der Adlerstraße festgestellt. Er wurde entsprechend belehrt und eine polizeiliche Gewaltschutzverfügung wurde ihm ausgehändigt. Dennoch trat der junge Mann wenige Stunden später wieder in Aktion. Um 04:30 Uhr passte er seine Ex-Freundin nach einem Besuch noch im Treppenhaus eines Nachbarhauses ab. Er entriss ihr die Handtasche mit Gewalt. Sie flüchtete sich in eine Wohnung und alarmierte erneut die Polizei. Zwischenzeitlich fand sie ihre Handtasche im Treppenhaus wieder. Der Ex-Freund hatte daraus ihr Handy an sich genommen und war verschwunden. Nun sieht der junge Mann nicht nur einem Ermittlungsverfahren wegen einfacher Körperverletzung entgegen. Er hat gegen die polizeiliche Gewaltschutzverfügung verstoßen und ein Ermittlungsverfahren wegen Raub wurde eingeleitet. pips

