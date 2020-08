Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Buxtehude sucht Fahrradeigentümer und Sachbeschädiger

Stade (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben drei bisher unbekannte Täter in Buxtehude in der Hauptstraße ein schwarzes Cross Bike der Marke BULLS erheblich beschädigt und sind dann geflüchtet.

Um das Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durchführen zu können suchen die Ermittler des Buxtehuder Polizeikommissariats jetzt den rechtmäßigen Eigentümer des Rades sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

Foto des Rades in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

