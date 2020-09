Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall mit Leichtverletzten (08.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern auf der Landesstraße 181 zwischen Pfaffenweiler und Villingen. Ein 83-Jähriger fuhr mit seinem Toyota Yaris, aus Richtung Donaueschingen kommend, nach Villingen. Kurz nachdem er die Einmündung zum Sportplatz-Pfaffenweiler passiert hatte, hielt er mit seinem Auto auf freier Strecke abrupt an. Ein nachfolgender 53-jähriger Mercedesfahrer reagierte zu spät und fuhr auf den Toyota auf, wobei er sich leicht verletzte. Den Fahrer des Toyota und zwei Mitinsassen brachte ein Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus. An der Mercedes C-Klasse entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Den Schaden am Toyota schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro. Beide Autos mussten durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell