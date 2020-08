Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200803.6 Bekmünde: Volltrunken auf dem Motorrad unterwegs

Bekmünde (ots)

Nach einem Zeugenhinweis auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt am Samstagabend in Itzehoe hat eine Streife den betroffenen Biker schließlich überprüft und einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille bei ihm gemessen. Der Mann musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Kurz nach 22.00 Uhr fuhren Einsatzkräfte in den Itzehoer Sandweg, weil dort ein Motorrad in Schlangenlinien in Richtung Heiligenstedten fahren sollte. Die Beamten trafen das Zweirad schließlich auf der Landesstraße 135 an, wo es mit 40 km/h unterwegs war. In Höhe der Hauptstraße 22 stoppten sie es und mussten feststellen, dass der Fahrzeugführer kaum stehen konnte. Ein Atemalkoholtest bei dem 48-Jährigen aus Wilster ergab einen Wert von 2,03 Promille, worauf die Polizisten eine Blutprobenentnahme anordneten und eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr fertigten.

Merle Neufeld

