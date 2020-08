Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200803.5 Burg: Brand eines Mehrfamilienhauses

Burg (ots)

Am Sonntagabend ist es in Burg zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses gekommen. Personen kamen dabei nicht zu Schaden, die Heider Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Kurz vor 22.00 Uhr meldeten Zeugen ein Feuer in einem Mehrparteienhaus in der Meldorfer Straße. Bei Eintreffen der Polizei hatten alle Bewohner das Gebäude bereits unversehrt verlassen, die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehren Burg, Hochdonn und Meldorf waren in vollem Gange. Letztlich zerstörten die Flammen den Dachstuhl, der Dachboden brannte komplett aus, in den darunterliegenden Wohnungen entstanden Wasserschäden. Die Gesamtschadenssumme dürfte nach ersten Schätzungen bei etwa 150.000 Euro liegen.

Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen. Nach ersten Erkenntnissen scheint ein technischer Defekt für das Feuer ursächlich gewesen zu sein.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell