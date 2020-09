Polizei Mettmann

POL-ME: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt -Wülfrath- 2009126

Mettmann (ots)

Am Dienstagmittag (22.September 2020) wurde in Wülfrath-Innenstadt am Fußgängerüberweg Lindenstraße/Schulstraße ein 11-jähriger Junge aus Wülfrath angefahren und schwer verletzt. Um 13:40 Uhr war ein 11-jähriger Junge aus Wülfrath mit seinem Tretroller von der Schulstraße aus kommend in Richtung Lindenstraße unterwegs. Als er den dortigen Fußgängerüberweg überqueren wollte, wurde er von einer 60-jährigen Heiligenhauserin übersehen, die mit ihrem PKW Mitsubishi nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Junge wurde von dem PKW erfasst und fiel zu Boden. Hierbei verletzte er sich und musste mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt werden. Dort wurde er stationär aufgenommen. Es entstand kein Sachschaden. Der Roller konnte an die Erziehungsberechtigten übergeben werden. Die Fahrbahn musste nicht gesperrt werden.

