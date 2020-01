Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Moringen, Mannenstraße, Samstag, 25.01.20, 10.00 Uhr - 20.30 Uhr

MORINGEN (schw) - Am Samstag, 25.01.20, in der Zeit von 10.00 Uhr - 20.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Audi eines 46-jäghrigen aus Bovenden. Der Bovender stellte seinen Pkw zur oben angegebenen Zeit in Moringen, in der Mannenstraße ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen im Bereich des linken Außenspiegels und des linken Kotflügels fest. Der vermeintliche Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. An dem beschädigten Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500,- EUR Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Moringen entgegen.

