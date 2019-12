Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Junge Fahrerin unter Drogeneinfluss unterwegs

Ulm (ots)

Am Freitagabend hat eine Streife in Riedlingen eine Frau aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogeneinfluss stand. Gegen 22:30 Uhr kontrollierten Beamte auf der B 311 in Riedlingen einen Mercedes, der von einer 21-jährigen Frau gelenkt wurde. Bei der Kontrolle ergaben sich deutliche Hinweise auf Drogenkonsum. Die Autofahrerin räumte ein, Marihuana geraucht zu haben. Sie musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, außerdem wurde die Weiterfahrt untersagt. Neben einem Bußgeld von mindestens 500 Euro muss die junge Frau damit rechnen, einige Zeit ohne Führerschein auskommen zu müssen. ++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2331710)

