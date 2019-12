Polizeipräsidium Ulm

Die als gestohlen geglaubten Krippenfiguren sind wieder da.

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4466273), ging bei der Polizei am Mittwoch eine Diebstahlsanzeige ein. Tatsächlich liegt jetzt doch keine Straftat vor. Eine Frau hatte die Nachricht in den Medien gelesen und die Krippenfiguren sofort erkannt. Die hatte sie vor einem Jahr vom Besitzer ausgeliehen. Das war wohl schon so lange her, dass sich der Mann gar nicht mehr daran erinnert hatte. Jedenfalls müssen die Schafe jetzt nicht mehr alleine in der Krippe stehen.

