POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Winter hält Region im Griff

Fast 40 Verkehrsunfälle ereigneten sich am Freitag binnen vier Stunden in der Region.

Ulm (ots)

Mit dem Schneefall verzeichnete die Polizei auch die Unfälle: Seit etwa 9.30 Uhr wurden aus dem Alb-Donau-Kreis sechs Unfälle, in den Landkreisen Biberach elf, Göppingen sieben, Heidenheim vier und in der Stadt Ulm elf Unfälle gemeldet. Fast alle Unfälle verliefen relativ glimpflich. Nur in einem Fall wurde jemand leicht verletzt: Kurz nach 12 Uhr kamen sich auf glatter Straße bei Niederstotzingen zwei Autos entgegen und stießen zusammen. Ein drittes Fahrzeug litt ebenfalls Schaden. Gesamtschaden an den Fahrzeugen hier: rund 12.500 Euro. Gegen 14 Uhr beruhigte sich die Verkehrslage wieder. Bis dahin mussten die Ämter in der Region verschiedene Straßen sperren, weil Lastwagen hängen blieben oder sonst kein Durchkommen war.

