Polizei Eschwege

POL-ESW: 50-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss muss sich auch für Drogenbesitz verantworten (Ergänzung zur Pressemeldung von 10:07 Uhr)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Der 50-jährige Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf, der am Mittwochabend in Velmeden in eine Verkehrskontrolle geriet, muss sich auch wegen des unerlaubten Besitzes von Drogen verantworten.

Wie die ermittelnden Beamten der Polizei in Eschwege berichten, war neben dem offensichtlichen Konsum von verbotenen Substanzen bei dem Fahrer, auch eine entsprechende Menge an Betäubungsmitteln im Fahrzeug aufgefunden worden.

Neben den Ermittlungen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wird dem 50-jährigen Fahrer daher nun auch der Erwerb und der Besitz der Drogen vorgeworfen.

Wie die Beamten vom Kommissariat für Rauschgiftkriminalität mitteilten, handelte es sich bei den aufgefundenen Drogen um Marihuana in einer Menge von ca. 5oo Gramm.

