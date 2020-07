Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 01.07.2020-2

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Diebe klauen Portmonee aus geschlossenem Rucksack

Wie erst jetzt angezeigt wurde, hat man einer 63-jährigen Frau aus Sontra in der vergangenen Woche ein Portmonee aus dem Rucksack geklaut, als die Frau im Sontraer LIDL-Markt am Niedertor zum Einkaufen war. Der Vorfall passierte bereits am 25.06.2020 zwischen 12.00 Uhr und 12.20 Uhr. Die Frau trug den Rucksack zur Tatzeit auf dem Rücken und bemerkte dabei offenbar nicht, wie sich die Diebe an der Tasche zu schaffen machten. In der Geldbörse befand sich neben Geld u.a. auch der Personalausweis und eine Kreditkarte. Der Stehlschaden wird mit 300 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05651/9766-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Fahrraddiebstahl am "Grünen See"; Polizei sucht Zeugen

Ebenfalls erst jetzt angezeigt wurde ein Fahrraddiebstahl am "Grünen See" bei Hundelshausen. Dort haben Unbekannte offenbar lange Finger gemacht und ein Mountainbike der Marke Ghost, Modell Ghost Kato 37, in orange/schwarz mitgehen lassen, dass unterhalb des Fußweges zum Grünen See an einem Schild angekettet war. Der Diebstahl ereignete sich bereits letzte Woche Mittwoch, am 24.06.2020. Festgestellt wurde der Diebstahl durch den 15-jährigen Geschädigten, als der Junge gegen 19.00 Uhr die Heimreise mit seinem Fahrrad antreten wollte. Der Wert des gestohlenen Rades wird auf 600 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

