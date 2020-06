Polizei Eschwege

POL-ESW: Autofahrer steht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hat keine Fahrerlaubnis

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Die Beamten der Polizei in Sontra haben am Dienstagmorgen einen Autofahrer angehalten, bei dem sich herausstellte, dass er vor Fahrtantritt Drogen eingenommen hatte. Außerdem konnte er keinen Führerschein vorweisen. Die Polizei ermittelt nun gleich in mehrfacher Hinsicht u.a. wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Um kurz nach 08.00 Uhr am Dienstagmorgen war den Beamten der Pkw aufgefallen, der auf der Bundesstraße B 400 von Breitau in Richtung Krauthausen unterwegs war. Da der Pkw zuvor im Bereich eines Überholverbots überholt hatte, winkten die Beamten das Auto kurzerhand aus dem Verkehr in eine Kontrollstelle und unterzogen dem Fahrzeug samt Fahrer einer genaueren Begutachtung.

Bei dem Fahrer, einem 38-jährigen Mann aus dem Raum Chemnitz, stellten die Beamten schnell fest, dass er offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein Drogenvortest brachte dann auch Gewissheit und schlug u.a. positiv auf Marihuana an.

In einem mitgeführten Rucksack des Mannes fanden die Beamten darüber hinaus noch weitere Reste der verbotenen Substanz, die daraufhin sichergestellt wurde.

Der Mann gestand neben seinem Drogenkonsum dann auch noch kleinlaut, dass er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfüge.

Die Polizei in Sontra hat nun gleich mehrere Ermittlungsverfahren gegen den 38-jährigen Fahrer einleiten müssen. Neben dem Fahren unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis kommt auch noch der unerlaubte Drogenbesitz hinzu.

