Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 52-Jähriger nach "Hitlergruß" mit Bierglas attackiert

Karlsruhe (ots)

Ein 52 Jahre alter Mann aus Karlsruhe zeigte am Mittwoch gegen 16.10 Uhr in einer Gaststätte der Karlsruher Oststadt am Tisch von zwei türkisch sprechenden Männern den verbotenen "Hitlergruß". Dies erwiderte ein 49-Jähriger, in dem er mit einem Weizenbierglas auf den 52-Jährigen einschlug, welches am Arm des Angegriffenen zerbrach. Schließlich drückte der 49-Jährige den nun scharfkantig verbliebenen Rand des Glases gegen den Hals des Provokanten und fügte ihm Schnittwunden zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Am Ende müssen beide mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft rechnen, der 52-Jährige wegen "Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen" und sein 49 Jahre alter Kontrahent wegen "Gefährlicher Körperverletzung".

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell