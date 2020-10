Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebin erbeutet mehrere Hundert Euro Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Sonntagnachmittag (04.10.2020) in einem Wettbüro an der Brunnenstraße mit einem Trick mehrere Hundert Euro erbeutet. Die Unbekannte betrat gemeinsam mit einem ebenfalls unbekannten Begleiter gegen 17.00 Uhr das Wettbüro und kaufte ein Getränk. Unter dem Vorwand Geld wechseln zu wollen, brachte sie den Kassierer dazu die Geldscheine aus der Kasse zu nehmen. Dabei gelang es ihr offenbar unbemerkt mehrere Hundert Euro zu stehlen. Die Diebin soll zirka 30 bis 35 Jahre alt und 165 bis 170 Zentimeter groß sein. Sie hatte eine normale Figur und schwarze schulterlange Haare. Sie hatte einen gebräunten Teint und trug eine schwarze Maske. Ihr Begleiter war ebenfalls 30 bis 35 Jahre alt, 185 bis 190 Zentimeter groß und dunkel gekleidet. Er soll übergewichtig gewesen sein und schwarze Haare gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

