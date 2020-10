Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorrad gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag (04.10.2020) ein Motorrad der Marke Honda CBR gestohlen. Der Besitzer hatte sein Motorrad am Samstagabend gegen 21.10 Uhr auf dem Gehweg an der Klagenfurter Straße abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 10.00 Uhr zu seinem Motorrad zurückkam, war dieses verschwunden. Das rote Kraftrad mit dem Kennzeichen S-VM 75 hat einen Zeitwert von zirka 10.000 Euro. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Motorrads machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903800 mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße in Verbindung zu setzen.

