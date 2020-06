Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Schallschutzwand Bahnhof mit illegalem Graffiti verunreinigt

(Fuldatal-Ihringshausen, Landkreis Kassel) (ots)

Einen Sachschaden von geschätzt 2000 Euro, haben am vergangenen Sonntag (1.30 Uhr) bislang Unbekannte an der Schallschutzwand am Bahnhof Fuldatal-Ihringshausen angerichtet. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um drei Tatverdächtige.

Insgesamt 16 zurückgelassene Spraydosen haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Kassel als Beweismittel sichergestellt. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Hinweise zu den Sprayern geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder www.bundespolizei.de zu melden.

