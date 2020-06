Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Erneut Fernsprecherkasten an Bahnstrecke gestohlen

Zierenberg (Landkreis Kassel) (ots)

Erneut einen kompletten Fernsprecherkasten haben bislang Unbekannte an der Bahnstrecke zwischen Zierenberg und Oberelsungen gestohlen. Seit April ist das der fünfte Fall.

Ein Techniker bemerkte den Diebstahl und erstatte Strafanzeige bei der Bundespolizei. Der entstandene Gesamtschaden soll etwa bei rund 8000 Euro liegen. Neben einem neuen Fernsprecher, müssen auch noch neue Versorgungskabel verlegt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise an die Bundespolizei in Kassel, insbesondere, wenn solche Geräte zum Verkauf angeboten werden, beispielsweise an Eisenbahnfreunde oder Altmetallverwerter, sind unter der Telefon-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de erbeten.

