Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Raub

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Samstag (03.10.2020) ist es in der Königstraße auf Höhe der Stiftstraße gegen 08.20 Uhr zu einer versuchten Raubstraftat gekommen. Ein 19-Jähriger pöbelte einen 21-jährigen Passanten an und schlug ihn zu Boden, wobei dem Opfer der Geldbeutel und das Mobiltelefon aus der Tasche fielen. Der Täter wollte die Gegenstände an sich nehmen, was der Geschädigte durch Festhalten verhindern konnte. Im Rahmen der Fahndung konnte der mittlerweile Geflüchtete von der Polizei festgenommen werden. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nach der Anzeigenaufnahme entlassen.

