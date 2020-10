Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Wäschedieb - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb hat am Samstag (03.10.2020) gegen 08.30 Uhr in der Abelsbergstraße Wäsche entwendet und ist danach geflüchtet. Eine 49-jährige Frau beobachtete, wie ein Mann von ihrem Wäscheständer im Innenhof Kleidungstücke im Wert von circa 200 Euro abhängte und sich mit einem Fahrrad entfernte. Die Geschädigte verfolgte daraufhin mit zwei Begleitern den Täter und konnte diesen am Fahrradlenker festhalten. Der Mann riss sich in der Folge los, verletzte dabei die Frau leicht, und flüchtete zu Fuß mit den entwendeten Kleidungsstücken. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell