FW-WRN: Sachspende der Firma Hörmann ermöglicht der Freiwillige Feuerwehr Werne das Öffnen von Haus- und Wohnungstüren unter realitätsnahen Bedingungen zu trainieren

Wenn es um die Rettung eingeschlossener Personen geht z.B. in einer Brandwohnung oder bei einem medizinischen Notfall hinter einer verschlossenen Tür, zählt jede einzelne Sekunde. Häufig gibt es keine Alternative als den Einsatzkräften von Feuerwehr oder Rettungsdienst den Zugang zu einem Haus oder Wohnung über eine hoch gesicherte Türe zu verschaffen. In diesem Fall wird die Wohnungs- oder Haustür mittels speziellem Werkzeug geöffnet. Damit im Einsatz jeder Handgriff sitzt und keine unnötige Zeit verloren geht, braucht ein Feuerwehrangehöriger das passende Übungsumfeld, um sich die richtige Technik und Taktik aneignen zu können. Das Schaffen einer Zugangsöffnung wurde bisher eher theoretisch im Rahmen der Übungsabende vermittelt.

Diese Problematik hatte unser Kamerad Ralf Sudmann, der im Löschzug 1 Stadtmitte aktiv ist, erkannt. Hauptberuflich arbeitet er als Schlosser im Bereich Brandschutzzargen und ist zusätzlich als Brandschutzbeauftragter im Stockumer Hörmannwerk tätig. Kurzerhand stellte er den Kontakt zur Geschäftsführung her und konnte so als ehrenamtlicher freiwilliger Feuerwehrmann Herrn Mathias Grauer, Werkleiter bzw. Geschäftsführer der Hörmann KG Werne, für seine Idee einer "Übungstür" gewinnen. Es wurde eine Stahlzarge in der Pulverfarbe "Feuerwehrrot" aus dem Werner Hörmannwerk ausgewählt. Zusammen mit der Unterstützung durch Herrn Tim Buschmann (Produktmanager Zimmertüren der HUGA KG) wurde zusätzlich eine technisch geeignete Tür bereitgestellt. Die passende Wohnungseingangstür der Klimaklasse 3 von der HUGA in Gütersloh (ebenfalls ein Hörmann Werk) rundete das Paket ab. Die Dreipunktverriegelung und die außenliegenden VX Sicherheitsbänder in Edelstahl bilden nun eine moderne und realistische Übungsbasis für die heimischen Feuerwehrleute.

Um nun aus dem gestifteten Rahmen, Zarge und der Tür ein geeignetes Übungsobjekt zu errichten, konnte im Löschzug 1 Stadtmitte auf den gelernten Tischler und langjährig gewählten Gruppenführer Torsten Ernst zurückgegriffen werden. In circa 30 Stunden wurde in mühevoller Handarbeit eine witterungsbeständige Siebdruckplatte als Unterbau erstellt. Diese stabile Konstruktion in Form einer EURO-Palettenaufnahme dient dafür das Übungsobjekt leicht und sicher mit einem Gabelstapler oder einem Palettenrollwagen transportieren zu können. Aus Sicherheits- und Stabilitätsgründen bei geöffneter Tür wurde eine Abspannung mit Stahlseilen angebracht. Ebenfalls wurden diverse Kleineisenteile erstellt sowie die Zarge mit dem Rahmen fest verschraubt und fachmännisch ausgeschäumt.

Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Werne Stadtbrandinspektor Thomas Temmann bedankte sich im Rahmen einer kleinen Übergabe für diese Sachspende. "Die Freiwillige Feuerwehr ist über den engen und guten Kontakt mit dem einheimischen Arbeitgeber sehr dankbar und freut sich sehr über die großzügige Sachspende" so Temmann. "Die regelmäßigen Übungen sowie die Brandschutzhelferausbildungen am Produktionswerk in Werne-Stockum nutzten die Freiwilligen Einsatzkräfte um sich mit den örtlichen Gegebenheiten besser vertraut zu machen" so der Löschzugführer vom Löschzug 1 Stadtmitte Dr. Bodo Bernsdorf. "Nur so ist es möglich sich bei Einsätzen, zum Beispiel einer ausgelösten Brandmeldeanlage, im Werk schnell zu orientieren". Herr Grauer betonte seine Dankbarkeit für das unermüdliche Engagement der rein ehrenamtlichen Einsatzkräfte und freut sich diese Dankbarkeit mit dieser Spende wertzuschätzen. Dank der Sachspende der hiesig ansässigen Firma Hörmann kann nun die Freiwillige Feuerwehr Werne das Öffnen von Haus- und Wohnungstüren unter realitätsnahen Bedingungen trainieren.

