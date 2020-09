Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_1 - LZ1 - Bunsenbrenner hat ein Kleinfeuer verursacht, lässt sich nicht ausschalten

Am Mittwochmittag den 23.09.2020 um 13:18Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne per digitalem Meldeempfänger in die Mozartstraße in Werne alarmiert. Der Einsatztext im Melder lautete: "FEUER_1 - Bunsenbrenner hat ein Kleinfeuer verursacht, lässt sich nicht ausschalten". Eine Anwohnerin hatten beim Entfernen von Unkraut, vermutlich aus einem technischen Defekt heraus die Gasflasche entzündet. Ab dem Druckminderer war nichts mehr von den Apparaturen bzw. dem Gasschlauch übrig geblieben und es strömte beim Eintreffen der ersten Kräfte weiterhin brennendes Gas aus. Das zuerst eintreffende Hilfeleistungslöschfahrzeug [1-HLF20-1] baute einen Löschangriff aus und ein Trupp kühlte aus sicherer Entfernung die brennende Gasflasche. Nach kurzer Zeit des Kühlens konnte das Ventil der Grasflasche per Hand geschlossen werden. Da weiterhin potentiell Explosionsgefahr bestand wurde weiterhin mittels Schnellangriff gekühlt. Mittels Wärmebildkamera wurde der Kühlerfolg am Ende verifiziert. Kurzerhand wurde eine leere Mülltonne mit dem Schnellangriff geflutet und die noch handwarme Gasflasche dort zu langfristigen weiteren Kühlung deponiert. Nach eine Belehrung der Anwohnerin und der Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei, konnte um 13:45 Uhr der Kreisleitstelle in Unna per Funk "Einsatzende" gemeldet werden. Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen [1-ELW-1, 1-HLF20-1, 1-TLF3000-1] ebenso der Rettungsdienst und die Polizei.

